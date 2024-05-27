Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении государственных премий Азербайджанской Республики в области техники и культуры за 2024 год.

Как сообщает #, cогласно распоряжению, на основании предложения Комиссии Азербайджанской Республики по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы глава государства постановил предоставить государственные премии Азербайджана в области техники и культуры за 2024 год следующим лицам:

В области техники:

Вагифу Меджид оглу Фарзалиеву

Хагигат Алиашраф гызы Джавадовой

Афсуну Раззаг оглу Суджаеву — за комплексный научно-технический труд «Создание смазочных масел специального назначения и организация их производства»

В области культуры:

Мехрибан Заур гызы Алекберзаде — за деятельность в области театральной режиссуры.