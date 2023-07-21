ВСУ в течение суток осуществили 1316 огневых задач на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций. Также есть продвижение вперед.