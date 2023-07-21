ВСУ в течение суток осуществили 1316 огневых задач на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В частности, военные уничтожили 24 единицы военной техники противника:

  • танк;
  • 16 ББМ;
  • 2 гаубицы 2А65 «Мста-Б»;
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика»;
  • пушку 2А36 «Гиацинт-Б»;
  • миномет 2С4 «Тюльпан»;
  • автомобильную технику.

«Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага. Продолжаем работать. Верьте в наших воинов», — добавил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия».

image
(Пока оценок нет)