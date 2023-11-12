Украинские защитники активно уничтожают российских военнослужащих. Стало известно, что в субботу, 11 ноября, количество вражеской армии уменьшилось на десяток-полтора высокопоставленных офицеров. Это произошло в результате атаки на позиции захватчиков под временно захваченном Мариуполем.

Бойцы ВСУ попали в штаб врага. О разгроме штаба с офицерами сообщил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко. Он показал кадры последствий попадания.

«Кара небесная» посетила размещение россиян в Бойковском (Тельманово), захваченном с 2014 года. Хирургически попали в здание бывшего Дома культуры и рядом, где размещался оперативный штаб врага. Результат – россиян уменьшилось на десяток-полтора», – написал Андрющенко.

Эту новость он назвал «совершенно великолепной». Также советник мэра добавил, что потери россияне традиционно умолчали.

На фото, которые выложил Андрющенко, видны следы атаки ВСУ – воронки в земле и разбитые окна в здании Дома культуры. (УНИАН)