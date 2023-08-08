Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет спасением для России. Членство нашей страны в блоке – своеобразная гарантия, что «Украина никогда в будущем не придет на их территорию».

«Там, где НАТО — там нет войны. И все страны вступали в НАТО, потому что боялись, что Советский Союз ногами, руками и искушением Путина вернется назад. НАТО для Украины – это не наступательная миссия, мы никуда не наступали никогда. Везде, где мы наступаем, – это наша территория. Мы восстанавливаем ее. Мы не наступаем, это Пригожин в России показывает и разбирается. Это их политика внутренняя, а Украина ведет боевые действия на территории Украины, мы ее восстанавливаем. РФ должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для россии, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию», – подчеркнул Зеленский во время интервью латиноамериканским СМИ.

Президент также выразил уверенность, что страны НАТО, как страны Балтии, были бы очень рады, если бы украинские воины были размещены на их территории и охраняли бы их границу после этой войны, в мирное время.

«Потому что все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных», – добавил глава государства.