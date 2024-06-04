Президент США Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие.

«Украина никогда не должна быть оккупированной Россией. И это не означает, что она (Украина – ред.) становятся частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, когда мы поставляем им оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но я был тем, кто говорил, что не готов поддержать НАТОизацию Украины», – заявил президент США в интервью Time.

Он заявил, что был в Украине в должности сенатора и вице-президента и увидел «значительную коррупцию» и «сложные обстоятельства».

Байден добавил, что если позволить Украине «пасть», то следом падут Польша, Балканы и другие страны восточной Европы.