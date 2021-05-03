ВС США начали учения на Аляске с участием 15 тыс. военных

Учения ВС США Northern Edge 2021 («Северный край — 2021») с участием 15 тыс. военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов начались 3 мая на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Сегодня ВВС США начинают учения Northern Edge 2021 на Аляске. Northern Edge — это проводимые Тихоокеанскими ВВС при поддержке Индо-Тихоокеанского командования [ВС США] полевые учения, которые проводят совместно [американские] виды ВС. Около 15 тыс. военнослужащих и 240 летательных аппаратов принимают участие в учениях, которые сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности», — отметил пресс-секретарь. В учениях будут задействованы военнослужащие из американских ВВС, Сухопутных войск (Армии), ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.