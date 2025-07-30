Американский президент Дональд Трамп предупредил о возможности цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье США.

«В связи с крупным землетрясением в Тихом Океане для всех жителей Гавайев действует предупреждение о цунами. На Аляске и Тихоокеанском побережье США ведется наблюдение за [возможными] цунами. Япония также находится под угрозой», — написал американский лидер в Truth Social.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гавайи Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.