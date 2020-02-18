Возвращение легенды: Зейнаб Ханларова в свои 84 даст концерт в Баку

Легендарная азербайджанская певица, народная артистка СССР и Азербайджана Зейнаб Ханларова возвращается на сцену.

Как сообщает #, 18 марта в Бакинском конгресс центре она выступит с сольным концертом. Встреча артистки со зрителями состоится спустя много лет. В последний раз концерт звезды состоялся 12 лет назад во Дворце Гейдара Алиева.

Имя легендарной певицы золотыми буквами вписано в историю азербайджанской культуры. Именно благодаря ее творчеству о многих азербайджанских композициях узнали во всем мире. За свою более чем 50-летнюю музыкальную карьеру Зейнаб Ханларова посетила с концертами около пятидесяти стран мира.

Важную роль в репертуаре артистки занимают мугамы. Ханенде профессионально исполнила мугамы «Чаргях» («Чахаргях»), «Махур-хинди», «Гатар», «Харидж сегях», «Хумаюн», «Баяты-Кюрд», «Шахназ», «Баяты Шираз», теснифы «Шур» и «Дилкеш».

На сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета З.Ханларова создала запоминающиеся образы Лейли и Асли в операх У. Гаджибекова «Лейли и Меджнун» и «Асли и Керем», Арабзанги в опере М. Магомаева «Шах Исмаил», Санем в опере («Скала невест» Ш. Ахундовой) и др. С ее песнями выпущено 38 пластинок.

Наибольшего успеха добилась в музыкальном жанре эстрады. В ее репертуаре — песни Тофика Кулиева, Арифа Меликова, Алекпера Тагиева, Эмина Сабитоглу, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других известных композиторов.

Певица активно участвовала в политической жизни страны, пять раз была избрана в Милли Меджлис (1995, 2000, 2005, 2010, 2015).

В настоящее время она проживает в США. Отметим, что в этом году певице исполнится 84 года.