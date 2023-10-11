Народный артист Азербайджана EMIN возвращается на сцену дворца Гейдара Алиева с традиционным зимним концертом!
8 декабря певец выступит с большим сольным концертом, представив абсолютно новую программу, сообщили # в пресс-службе артиста.
Концерты EMINa — это всегда синтез романтики и драйва. Его музыка вдохновляет мечтать, чувствовать и проживать невероятные эмоции, а тексты осмыслены пронзительной и искренней лирикой.
Предстоящий концерт не станет исключением. Репетиции с бэндом в самом разгаре, новые песни, любимые хиты, и, конечно же, обращение к кумиру — ни один концерт EMINa не обходится без исполнения композиции «Синяя вечность» в дань памяти великого Муслима Магомаева.
В новую программу вошли песни из будущего англоязычного альбома, а также русскоязычные хиты в новых аранжировках: «МММ», «Ангел Бес», «Отпусти и Лети», «Забыть тебя» и другие.
Билеты уже в продаже и доступны на сайте, в приложении, а также в кассах @iticket.az.
EMIN даст концерт во Дворце Гейдара Алиева
Выбор редактора
15:54 2023/10/11
11:31 2023/10/09
Недавнее
15:54 2023/10/11
15:32 2023/10/11
15:10 2023/10/11
14:30 2023/10/11
14:10 2023/10/11
13:51 2023/10/11
Популярное
13:35 2023/10/04
18:38 2023/10/08
18:56 2023/10/05
10:06 2023/10/08
17:27 2023/10/08
Архив новостей