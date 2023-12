Во Дворце Гейдара Алиева состоялся традиционный зимний концерт народного артиста Азербайджана EMINa.

Абсолютно новая программа, множество сюрпризов, неожиданные музыкальные решения — концерт, как всегда, превзошел все ожидания и прошел на одном дыхании, сообщает #.

Артист устроил настоящий праздник своим поклонникам, исполнив песни из нового, вышедшего в день концерта русскоязычного альбома «44», из англоязычного альбома Now Or Never, который выходит в свет 9 февраля, приправив этот микс всеми любимыми хитами: Still, Good Love, «Сбежим в Баку» и др.

«В этом году мне исполняется 44 года, и я решил обозначить эту главу жизни чем-то ярким для себя – новым русскоязычным альбомом. Здесь много дуэтных песен, которые не были выпущены на одной пластинке. Есть абсолютные новинки – потрясающая песня с Сашей HammAli «До тебя», песня Леонида Агутина – «Мой друг» с теплыми гитарными аккордами и, конечно, наши фиты с самыми талантливыми азербайджанскими исполнителями – Jony, Jah Khalib и HammAli & Navai», — говорит EMIN.

Альбом на одну половину состоит из сольных и новых песен, на другую – из дуэтов – самых хитовых песен последних нескольких лет.

Альбом наполнен романтичными и проникновенными дуэтами: от «Камина» с Jony до грузинской народной баллады c легендой Нани Брегвадзе, и сольными синглами – от хита «МММ» до новой восточной песни «Сказка на ночь». В трек-лист также вошли дуэты с популярными российскими певицами Жасмин и Алсу.

Все желающие могут скачать и слушать альбом по данной ссылке: https://bnd.lc/44album

Не обошлось на концерте и без знаковой премьеры: впервые в Баку EMIN исполнил композицию «Двенадцать месяцев надежды» известного композитора Севиль Алиевой из репертуара великого Муслима Магомаева.

В советские годы эта песня была настоящим суперхитом. EMINу удалось дать ей вторую жизнь — исполнение получилось невероятно чувственным и красивым. Артист поделился с публикой историей о том, как Севиль Алиева лично благословила его на эту композицию, которую она в свое время написала для Муслима Магомаева, и сердечно поблагодарил ее за это. Отметим, что композитор также присутствовала в зале.

Пришли на концерт и дети EMINa — Али, Микаил и Амина Агаларовы, и одним из самых трогательных моментов вечера стал их выход на сцену с букетами цветов для любимого папы.

Ни один концерт EMINa невозможно представить без песни «Синяя вечность», которая уже давно стала доброй, всеми любимой традицией. Сердце каждого зрителя наполняется в эти минуты особой благодарностью к народному артисту — за память и любовь к легендарному, несравненному Муслиму Магомаеву!

Завершающий аккорд вечера и песня, которую артист исполняет в унисон с залом — «Мой Азербайджан», строки которой будоражат абсолютно каждого соотечественника.

На концерте в Баку был запущен «Бумеранг добра», — известный благотворительный проект, инициированный фан-клубом EMINa и активно поддерживаемый самим артистом и его командой. Все средства будут переданы семье малыша Джахрами Фатеха, борющегося с тяжелым генетическим заболеванием.

