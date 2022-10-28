Завершающий музыкальный аккорд года народного артиста EMINа состоится в Баку.

Певец включил родной город в большой тур LOVE IS, и, как и много лет подряд, завершит гастрольный сезон на любимой сцене — во Дворце Гейдара Алиева.

До азербайджанской столицы певца будут ждать в Иваново, Ярославле, Сургуте, Владимире и других городах России.

3 декабря EMIN выступит в Ташкенте, а 11 — в Крокус Сити Холле в Москве.

В интервью # EMIN сообщил, что концерт в Баку — это всегда трепетное и особенное событие в его жизни:

«Всегда с радостью и волнением жду концерт в Баку, а тут еще вдобавок мы отмечаем 50 — летие Дворца Гейдара Алиева. С нетерпением жду встречи, сделаем все, чтобы этот концерт запомнился надолго», — сказал артист.

EMIN знает, как заставить трепетать сердца своих поклонников, поэтому, помимо новых песен и всеми любимых хитов о любви, на каждом концерте в Баку звучит Still — песня, с которой, можно сказать, начиналась музыкальная история артиста. Фанаты очень любят эту композицию и то, с каким удовольствием EMIN ее исполняет.

Неизменно сопровождать певца на сцене будет его музыкальный коллектив — EMINBAND.