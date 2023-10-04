Азербайджан вновь в центре внимания всего мира, на этот раз с успехом принимая 74-й Международный астронавтический конгресс.

По подсчетам Talkwaker, ведущей американской программы мониторинга и анализа социальных сетей, событие стало популярным трендом в социальных сетях под хэштегом #IAC2023.