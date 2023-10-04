Азербайджан вновь в центре внимания всего мира, на этот раз с успехом принимая 74-й Международный астронавтический конгресс.
По подсчетам Talkwaker, ведущей американской программы мониторинга и анализа социальных сетей, событие стало популярным трендом в социальных сетях под хэштегом #IAC2023.
Конгресс в Баку также возглавил список «топовых событий» в социальной сети.
Напомним, что Международный астронавтический конгресс стартовал 2 октября.
Впервые Баку принял это престижное событие во время первого периода руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым – в 1973 году.
Спустя 50 лет конгресс вновь вернулся в Азербайджан.
В конгрессе принимают участие более 5300 представителей из 136 стран.
Смотрите видео-репортаж # и прочувствуйте всю масштабность и атмосферу события!