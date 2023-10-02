Баку принимает 74-й Международный конгресс астронавтики. Это право наша столица получила в ходе выборов в Генеральную ассамблею Международной астронавтической федерации, прошедших в столице Вашингтоне в октябре 2019 года.

Конгресс проходит в партнерстве с «Азеркосмос» и Международной астронавтической федерацией, сообщает #.

В рамках конгресса будут организованы конференции, более 190 технических сессий и выставок. Среди участников — представители космических агентств, государственного сектора, частных космических компаний, местных и международных медиаструктур и инвесторы.

Среди агентств и компаний, участвующих в выставке — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), Японское космическое агентство (JAXA), Итальянское космическое агентство (Agenzia Speziale Italiana), компания AIRBUS, канадский инновационный центр «Ino», французский Национальный центр космических исследований «CNES», Индийское космическое агентство «ISRO», турецкое космическое агентство «Türkiye Uzay Ajansı» и др.

Ожидается, что основатель SpaceX Илон Маск присоединится к конгрессу с онлайн — презентацией.

Всего в конгрессе принимают участие представители из 101 страны.

Международный конгресс посвящен теме «Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу» и стал открытой площадкой для обмена мнениями новыми идеями и передовыми решениями, формирующими будущее космической промышленности.

Стенды космических структур и компаний представлены в выставочном павильоне площадью 7800 квадратных метров, который расположился на территории Центра Гейдара Алиева и Бакинского конгресс-центра.

Cледующий Международный конгресс астронавтики пройдет в Милане (Италия).

В рамках Бакинского конгресса будет выбран город, в котором данное мероприятие пройдет в 2026 году.

Международный астронавтический конгресс в Баку продлится до 6 октября.