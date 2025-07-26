Третий день Dream Fest ознаменовался особой активностью на звездной аллее Sea Breeze Walk of Fame. В этот день здесь были открыты сразу 4 звезды больших артистов, и это — Кевин МакКой, солист легендарной группы Bad Boys Blue, Secret Service, Haddaway и Kosheen.

Как сообщает #, на церемонии закладки артисты пообщались с журналистами, поделились своими впечатлениями и эмоциями.

Таким образом, Sea Breeze Walk of Fame уверенно превращается в большую достопримечательность, где увековечен талант людей, оставивших след в мировой культуре.

Участники легендарной шведской группы Secret Service появились на аллее под свой знаменитый хит Ten O’Clock Postman.

«Мы были в Баку в 2022 году, и вот снова выступаем здесь. За это время многое изменилось, но город по-прежнему прекрасен. Особенно нас поразила кухня — невероятная! Больше всего понравилась довга. В Баку потрясающая атмосфера: город очень красивый, чистый и современный. Все на самом высоком уровне», — сказали музыканты.

Солистка британскоц группы Kosheen Шан Эванс не скрывала радость и эмоции: поблагодарив за теплый прием и за звезду, она с удовольствием позировала фотографам.

Кевин МакКой поприветствовал публику на азербайджанском языке и вызвал шквал аплодисментов. Певец признался, что Баку восхитил его по всем пунктам, а звездную аллею в Sea Breeze сравнил с голливудской!