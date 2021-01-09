Возвращение к пройденному — веб-приложение Smart customs повторило судьбу прочих электронных платформ

Веб-приложение Smart customs, посредством которого впредь можно оформлять все процедуры по растаможиванию товаров онлайн, Государственный таможенный комитет Азербайджана презентовал в сентябре минувшего года.

Сообщалось, что новый проект под названием «Упрощенная декларация – электронная торговля» призван способствовать устранению теневой экономики и повышению качества таможенных услуг. Ведомство уверяло, что, если сумма заказа превышает установленный новым законом лимит в 300 долларов, то нет необходимости физически присутствовать в таможенной структуре, поскольку все таможенные платежи производятся заранее в электронном виде. Для этого требуется лишь зарегистрировать личный кабинет в приложении Smart customs и пройти все процедуры онлайн.

В рамках презентации проекта начальник секретариата Госкомтаможни Анар Сулейманов информировал собравшихся, что реформы в таможенной системе проводятся в рамках мер, предпринимаемых руководством страны по устойчивому и динамичному развитию экономики, улучшению бизнес-среды, расширению транзитных и логистических возможностей, упрощению и ускорению международной торговли. По словам начальника Управления по цифровому таможенному администрированию Рауфа Гулиева, при прохождении всех необходимых таможенных процедур онлайн посредством Smart customs заказанная посылка будет доставлена сразу по указанному адресу.

Представители Государственного таможенного комитета отмечали, что новый проект создаст условия для более прозрачного и быстрого внедрения электронной коммерции, повысит уровень обслуживания, исключит трату времени, обеспечит прозрачность, правильную таможенную статистику и эффективное использование ресурсов. Однако полезное начинание почему-то не работает вот уже несколько дней. По данным руководителя Азербайджанского интернет-форума Османа Гюндюза, с которыми он поделился с #, в работе Smart Customs, которое является полезным и важным ресурсом Государственного таможенного комитета, а также портале e.customs.gov.az, возникли сбои.

«Это вызвало серьезное недовольство и проблемы у многих пользователей, заказывающих товары из-за границы. В сложной ситуации оказались грузовые компании и их склады за рубежом», — говорит специалист. Государственный таможенный комитет выступил с заявлением по этому поводу, отметив, что специалистами приняты соответствующие меры и проблема будет решена в ближайшие часы. Однако разрешение ситуации затянулось и это наводит на определенные вопросы. По словам эксперта, наблюдения и полученная информация позволяют предположить, что у ГТК возникли проблемы с обработкой многочисленных заявок от грузовых компаний. Кроме того, имеются недостатки в плоскости интеграции системы в сегменте грузовых компаний, а также затруднения с регистрацией и вводом данных в систему.

«Здесь надо отметить, что Государственный таможенный комитет запустил приложение Smart Customs, чтобы работать с перевозчиками более гибко и эффективно, — продолжил он. – На самом деле, если система будет работать нормально, это очень удачное новшество. То есть, если система работает нормально, с помощью этого мобильного приложения можно оргаизовать процесс декларирования товаров, решать таможенные затруднения и получать прочие таможенные услуги в режиме реального времени. Но, к сожалению, после того, как к системе подключилось до 40 грузовых компаний страны, появились сложности. Вероятно, определенные ресурсы системы не смогли обработать многочисленные запросы от грузовых компаний. В результате, произошел сбой системы.

Аналогичные проблемы, напомнил эксперт, в свое время обнаружились при запуске электронных систем MIDA, Фонд ипотечного и кредитного обеспечения, Министерства иностранных дел и прочих государственных ресурсов. «Полагаю, следовало заранее продумать возможные проблемы и провести «стресс-тест» и оптимизировать системные ресурсы. «Я удивлен, что профильные специалисты не приняли вовремя столь необходимых шагов. ГТК же остается решать проблему с привлечением компетентных государственных структур с опытом работы в этой сфере, других экспертов и разработчиков грузовых компаний, с учетом ожидаемых запросов многих грузовых компаний и прочих сопряженных проблем», — заключил Гюндюз.

Напомним, что похожие проблемы возникали в работе электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Официальные причины назывались все те же — профильные ведомства в лице Госагентства жилищного строительства и Министерства транспорта, связи и высоких технологий объясняли сбой электронной системы большим числом посетителей электронного портала. Сбои в электронной системе, призванной обеспечить прием заявок от граждан для участия в программе аренды жилья с правом выкупа, последовали сразу же после запуска этой платформы.