Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», газет «Московский комсомолец», «Версия» и других.

Согласно документу, опубликованному в воскресенье на сайте офиса главы украинского государства, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», а также акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».