В социальных сетях появилась информация о несчастном случае на одной из морских платформ.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«Сегодня ни на одной из морских платформ, эксплуатируемых SOCAR, не происходило аварий, операции продолжаются в нормальном режиме. Никто из наших работников на море не пострадал. Мы выяснили, что несчастный случай произошел в одной из компаний, не имеющих отношение к SOCAR, которая собирает металлолом на выведенной из эксплуатации платформе недалеко от поселка Сангачал. Согласно информации, в результате инцидента умер работник этой компании», — сказал он.