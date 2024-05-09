Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня посещает Будапешт. Одной из тем переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, как ожидается, станет и война в Украине.

В столицу Венгрии китайский лидер прибыл поздно вечером накануне из Сербии. В Белграде он встретился с сербским президентом Александаром Вучичем. Ранее Си Цзиньпин провёл три дня в Франции, обсуждая с Эммануэлем Макроном и лидерами ЕС главным образом вопросы торговли. Участники переговоров с европейской стороны также утверждали, что убеждали Си оказать влияние на российского президента Владимира Путина с целью скорейшего завершения войны в Украине.

Позиция Венгрии по отношению к войне отличается от позиции большинства стран ЕС. Венгрия не поставляет Украине оружие и нередко критикует власти Украины, а также призывает Киев к мирным переговорам с Россией без предварительных условий, что для Украины неприемлемо. Китайская официальная позиция не слишком отличается от венгерской (Будапешт, впрочем, как страна ЕС участвует в санкциях в отношении России, Китай же сам санкции не вводил — хотя, в частности, его банки ограничили расчёты с Россией из-за опасения вторичных санкций».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и Виктор Орбан поговорили по телефону. Зеленский высоко оценил этот разговор. О подробностях его не сообщается. В частности не известно, связан ли он с визитом Си Цзиньпина и возможным обсуждением с ним каких-либо мирных инициатив.

Ожидается, что в ходе визита Си Цзиньпина в Венгрию будет подписан ряд инвестиционных соглашений. На фоне напряжённости в отношениях между ЕС и Китаем Венгрия остаётся одним из важнейших торговых партнёров Пекина в регионе.

В ходе визита в Сербию, являющуюся кандидатом на вступление в ЕС, но поддерживающую тесные связи с Россией и Китаем, было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. Вучич заверил китайского лидера в том, что Белград считает Тайвань частью КНР, а Си Цзиньпин сказал, что обе страны хотя совместно «противостоять гегемонии». Говоря о войне в Украине, Си вновь назвал её «кризисом» и отметил, что её причины никак не связаны с Китаем. (svoboda.org)