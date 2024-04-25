Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Венгрию.

Как передает # со ссылкой на агентство Reuters, об этом на брифинге сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

По его словам, Си Цзиньпин посетит Венгрию 8-10 мая.

Гуляш также заявил, что Венгрия заинтересована в установлении хороших экономических отношений с как можно большим количеством стран, Китай сильнее Европейского союза и является одной из ведущих мировых держав.

«Венгрия считает, что когда дело касается экономических отношений, не стоит устанавливать идеологические границы, и приветствует двухдневный визит лидера КНР», — добавил он.

В рамках своего визита в Европу Си Цзиньпин также посетит Францию.