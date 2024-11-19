Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Отмечается, что в аэропорту Будапешта Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении о целях визита Токаева.

По данным пресс-службы, казахстанский лидер также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям Канцелярии премьер-министра Венгрии Золтан Ковач отметил, что политики перед официальными переговорами посмотрят футбольный матч Венгрия — Германия на Арене Пушкаш.