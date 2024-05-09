В Великобритании впервые удалось восстановить слух ребёнку с помощью генной терапии. О прорыве в лечении глухоты рассказал The Guardian.

У Опал Сэнди, которой сейчас 1,5 года, врождённая глухота из-за слуховой нейропатии – состояния, при котором нарушена передача нервного импульса от внутреннего уха к мозгу и которое может быть вызвано дефектным геном.

Опал ввели рабочую копию гена в ходе операции, которая заняла всего 16 минут. Теперь девочка слышит, с удовольствием играет на игрушечных барабанах и колотит ложкой по столу. Родители назвали результат «сумасшедшим».

По словам главного исследователя испытания профессора Манохара Банса, первые результаты оказались лучше, чем он «надеялся или ожидал», – и дают надежду для пациентов с таким типом глухоты.

Отмечается, что Опал получила низкую дозу генной терапии и только в одно ухо. Ещё одна группа детей получит высокую дозу, но тоже в одно ухо. Если окажется, что это безопасно, другие дети получат дозы в оба уха одновременно. Всего в испытании примут участие 18 ребят по всему миру.

Исследования велись на протяжении десятилетий, отмечает Банс. За состоянием детей будут наблюдать в течение пяти лет после операции. (svoboda.org)