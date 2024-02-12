Министр обороны США Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, сроки его выписки неизвестны.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении врачей медицинского центра, которое приводится на сайте Пентагона.

Ллойд Остин временно передал свои полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс в связи с госпитализацией.

Ранее Остин был госпитализирован «для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем». «Вечером, после нескольких проверок и обследований, министр был переведен в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга». «На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — подчеркнули врачи.