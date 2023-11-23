Страны ЕС воспринимают Россию как основную угрозу европейской безопасности и готовятся к войне с ней в обозримом будущем, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Все страны НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — сказал Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

По его словам, после окончания войны в Украине России потребуется 5–7 лет, чтобы восстановить свою боеспособность и подготовиться к новому военному конфликту. Однако темпы восстановления будут напрямую зависеть от того, каким будет исход войны в Украине, а также от параметров безопасности, которые будут согласованы после конфликта, подчеркнул Павел.

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что его страна уже реализует программу модернизации и укрепления армии. «У нас уже почти 200 тыс. солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше. <…> Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать», — сказал Дуда. (moscowtimes.ru)