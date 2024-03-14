Армия США начала подготовку солдат к потенциальному военному конфликту с Россией и Китаем в Арктике, пишет Business Insider.

По данным издания, в феврале в Объединенном тихоокеанском многонациональном центре готовности (JPMRC) на Аляске прошли двухнедельные учения, в которых приняли участие более 8 тыс. военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии, а также международные союзники США.

Участники мероприятия обсуждали «важность восстановления боеготовности» в экстремальных условиях для сдерживания противников США в регионе. «Миссия в Арктике, в условиях сильного холода — это важно для нашей армии, для нашей нации, а также для наших противников», — подчеркнул полковник Шон Лукас.

Вместе с солдатами тренировку прошли и военные врачи. «Я работаю медиком 13 лет, и это определенно самый тяжелые условия, в которых мне приходилось бывать», — отметил сержант Захари Бернс. По его словам, при экстремально низких температурах возникают трудности с уходом за пациентами и эвакуацией солдат.

Осенью 2023 года администрация президента Джо Байдена опубликовала план реализации стратегии в Арктическом регионе (NSAR), который был принят годом ранее. В документе отмечается, что интересы США в Арктике «включают в себя множество аспектов» — от национальной обороны и внутренней безопасности до коммерческой и научной деятельности. Стратегия рассчитана на десятилетний период до 2032 года.

В Конгрессе США ранее отмечали, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией. В НАТО выражали беспокойство по поводу усиливающегося сотрудничества России и Китая в регионе, однако отмечали, что Арктика не станет горячей точкой «немедленно».

Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что освоение и обустройство Арктики является приоритетом для Москвы, так как регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики. До этого Путин призвал правительство создать «человеческие условия» для проживания людей в Арктической зоне. «На этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности», — подчеркивал президент. (moscowtimes.ru)