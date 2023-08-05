Социальная сеть Threads, которая позиционируется как конкурент X (ранее Twitter), в ближайшие недели запустит функцию поиска и веб-версию приложения.

Об этом сообщил на своей странице в Threads руководитель Meta Марк Цукерберг.

«Поиск и веб-версия появятся в ближайшие несколько недель», — написал он.

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store 5 июля. Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.