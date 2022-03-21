Возле Одессы украинские военные подбили вражеский корабль.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что сегодня рано утром противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

«Стреляет враг — все в укрытие! Отвечаем — из них летит ветошь!», — сказал Братчук.

Немногим позднее он подтвердил, что есть попадание по кораблю противника.

Сегодня горожане и жители пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов. Была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие с нашей стороны, пока неизвестно. (УНИАН)