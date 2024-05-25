Китай завершил военные учения около Тайваня, который в Пекине считают своей мятежной провинцией. В двухдневных маневрах участвовали 111 самолетов и десятки кораблей, сообщило государственное телевидение КНР в субботу, 25 мая.

В Пекине заявили, что проведенные учения являются наказанием руководству Тайваня за сепаратистские высказывания только что приведенного к присяге «президента» этого региона Лая Циндэ. В своей инаугурационной речи тот подтвердил курс на независимость Тайваня, добавив, что две стороны Тайваньского пролива не подчинены друг к другу. В Пекине это восприняли как заявление о том, что Китай и Тайвань — два разных государства.

В маневрах китайской армии в окрестностях Тайваня были задействованы армия, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. По словам китайских военных, на учениях проводилась проверка боеспособности армейских подразделений в связке с воздушно-морскими патрулями, точечными ударами по важным целям и операциями на относящихся к Тайваню островах и за их пределами.

В Тайване восприняли китайские маневры скорее как политическую демонстрацию силы, чем конкретную военную угрозу. Тайбэй назвал китайские учения «вопиющей провокацией» по отношению к существующему миропорядку. Китай за последние годы провел уже целый ряд учений около Тайваня, в том числе крупномасштабные маневры в 2022 и 2023 годах.

Тайвань провозгласил независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году. США и другие западные страны оказывают поддержку Тайваню, но официально не признают его независимость. Суверенным государством Тайвань признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз. Тайвань также не является членом ООН.

Китай уже неоднократно заявил, что в случае необходимость готов вернуть Тайвань под свой контроль военной силой. (DW)