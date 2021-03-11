Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в Астаре

10 марта около 19:00 в прокуратуру Астаринского района поступила информация об убийстве Агаева Мусы Арзу оглу (1991 г.р.) в селе Шеметук Астаринского района.

Как сообщили АПА в прокуратуре Астаринского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были совершены другие процессуальные действия.

Предварительным расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что двоюродный брат потерпевшего Агаев Фамиль Гейим оглу умышленно убил Мусу Агаева, нанеся ему ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Астаринского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Фамиль Агаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.