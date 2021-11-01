Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила набор специалистов в создаваемую ею научно-консультативную группу (SAGO), которая будет заниматься вопросами происхождения новых патогенов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Как сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, заявки от соискателей будут приниматься по 3 ноября включительно и речь идет об экспертах в сфере общественных наук, антропологии, этики, политических наук и биологической безопасности.

«ВОЗ возобновляет свой призыв к подаче заявок в течение трех дополнительных дней, чтобы способствовать заявкам из сферы социальных наук, антропологии, этики, политической науки и биобезопасности», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что кандидатам, подавшим заявки во время основного этапа набора, не нужно их направлять повторно.

Набор в SAGO был объявлен 20 августа, а 13 октября ВОЗ опубликовала имена предварительно отобранных ею 26 экспертов, пояснив, что окончательный список будет сформирован по завершении двухнедельных «публичных консультаций» и выполнения «соответствующих процедур». В состав группы были рекомендованы, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США и Франции. Всего поступило более 700 заявок на участие в SAGO.

Как пояснили в ВОЗ, эксперты «будут консультировать ВОЗ в отношении разработки глобальных рамок определения и ведения исследований происхождения возникающих и появляющихся вновь патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2». Объявлено, что группа «должна собираться регулярно», а ее первое заседание «будет проведено в ноябре». Заседания могут проводиться как в очном формате, так и онлайн.