ВОЗ просит о помощи на фоне отказа Трампа от финансирования

Всемирная организация здравоохранения пока оценивает потери из-за решения США отказаться от финансирования организации и просит другие страны увеличить помощь.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ оценивает влияние на нашу работу любого выхода США из финансирования и работает с нашими партнерами, чтобы закрыть финансовые проблемы, с которыми мы столкнулись, и обеспечить нашу беспрерывную работу», — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, США были долгосрочным и щедрым партнером организации «и мы надеемся, что они продолжат быть таковыми».

«Мы сожалеем о решении президента США приостановить финансирование ВОЗ», — добавил он.