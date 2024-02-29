Власти непризнанного Приднестровья обратились к России за помощью, обосновав этот шаг экономической блокадой со стороны Кишинёва. Соответствующую декларацию сегодня принял съезд местных депутатов всех уровней. Молдавские власти, считающие Приднестровье сепаратистским регионом, ещё до начала съезда депутатов в Тирасполе назвали мероприятие «аферой».

СМИ отмечают, что съезд депутатов прошел впервые за 18 лет. Накануне появились слухи о том, что готовится обращение к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав России, но местные власти эти сообщения опровергли. В итоге к России обратились лишь за помощью.

В декларации также содержится обращение к ООН, СНГ, ОБСЕ, Европарламенту и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишинёвом и властями Приднестровья в Тирасполе.

В интервью Молдавской службе Радио Свобода президент Республики Молдова Майя Санду, комментируя резолюцию, заявила, что Кишинёв полон решимости разрешить замороженный приднестровский конфликт мирным путём с дальнейшей экономической реинтеграцией региона.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян ранее заявлял, что Кишинёв видит единственным решением конфликта «постепенное возвращение Тирасполя в правовое поле».

Власти в Приднестровье недовольны новым молдавским Таможенным кодексом, который вступил в силу в начале января. Тогда Кишинёв ввел пошлину на экспортируемые товары в Приднестровье. На сегодняшний день поставки могут совершаться только через участок, контролируемый Кишинёвом.

Кроме того, приднестровские власти критикуют поправки в молдавский Уголовный кодекс, который теперь содержит статью «сепаратизм». (svoboda.org)