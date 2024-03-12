Министерство иностранных дел Молдовы выразило протест российскому послу Олегу Васнецову из-за открытия участков для голосования на выборах президента России в Приднестровье. Об это сообщила Молдавская служба Радио Свобода.

Кишинёв заявил, что открытие участков без согласия властей страны нарушает нормы и принципы международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность страны. Власти сообщили, что продолжат оценку ситуации.

Приднестровье со времён распада Советского Союза фактически контролируется местной администрацией, но на международном уровне регион считается частью Молдовы. Посол Васнецов заявил, что участки были открыты совместно с фактическим руководством региона.

Покидая молдавский МИД, дипломат заявил, что задачей дипмиссии является защита интересов примерно 250 тысяч российских граждан в стране, некоторые из которых могли бы потребовали предоставить им право голоса. Он заявил, что Москва не будет закрывать участки, передаёт корреспондент Молдавской службы РС.

Выборы президента в России назначены 15, 16 и 17 марта. Выборы независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, часто речь идёт о прямых фальсификациях результатов. (svoboda.org)