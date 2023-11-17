Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил минувшей ночью с необъявленным визитом Кишинев, возвращаясь из Киева. Он встретился с президентом Молдовы Майей Сайду.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщила Санду в соцсетях.

Она также сообщила, что обсудила с Кэмероном безопасность Черноморского региона, двустороннее сотрудничество и единую позицию по борьбе с коррупцией. По ее словам, в ходе встречи затрагивалась и ситуация в Украине.

«Выразила благодарность Великобритании за поддержку Украины, имеющую решающее значение для безопасности Молдовы, а также стабильности и процветания Европы», — написала Санду.

Кэмерон также встретился со своим молдавским коллегой Нику Попеску, стороны обсудили укрепление стратегических отношений между Молдовой и Великобританией.

«Мы рассмотрели такие темы, как подписание соглашений о взаимном признании водительских прав и снижении платы за роуминг, инициативы, которые принесут значительные преимущества нашей диаспоре в Королевстве. Мы также подчеркнули важность активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности тех, кто причинил вред государству и нашим гражданам. Укрепление отношений с Великобританией является ключевым элементом укрепления устойчивости и безопасности нашей страны», — сообщил Попеску.