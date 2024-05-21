Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник приехала с необъявленным визитом в Украину. По прибытии дипломат рассказала о сложной ситуации в стране и заверила Украину в том, что солидарна с ней, сообщает Spiegel.

«Ситуация в Украине резко ухудшилась после массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокого российского наступления в Харьковской области», — отметила она.

Также немецкий министр призвала к большей поддержке в защите воздушного пространства Украины.

«Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, чтобы защититься от российского ракетного и беспилотного града», — подчеркнула Бербок.

В издании напомнили, что для этого она вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом запустила глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас уже сообщается о почти миллиарде евро, который был собран для оказания дополнительной поддержки силам ПВО Украины.

«И мы упорно работаем над тем, чтобы эта сумма была еще больше. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и даже пошли дальше с дополнительным подразделением «Патриотов». Сейчас мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить, чтобы украинцы могли продолжать жить самоопределяющейся жизнью в будущем. И чтобы путинские войска не оказались вскоре на наших собственных границах», — подчеркнула Бербок.

По соображениям безопасности Анналена Бербок была вынуждена отказаться от посещения Харькова. Она уже посещала этот город в январе 2023 года и намеревалась теперь вновь ознакомиться с положением гражданского населения в Харькове. (unian.net)