Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла в Украину с визитом. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, министр, в частности, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Камикава находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, включая Польшу и Финляндию, а также США и Турцию. Визит на Украину заранее не анонсировался.

Как говорится в сообщении МИД, визит Камикавы должен подчеркнуть решимость Японии содействовать восстановлению Украины в рамках тесного сотрудничества между государственным и частным секторами. В Токио 19 февраля пройдет японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению Украины, в которой от Киева очное участие должен принять премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе визита в Украину, по данным МИД Японии, Камикава также примет участие в передаче украинской стороне большой партии оборудования, необходимого для электрификации страны в зимний период.