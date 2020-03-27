Война — отдельно, пандемия – отдельно: может ли обостриться ситуация на линии фронта в Карабахе?

Несмотря на пандемию коронавируса, карабахский конфликт так и остается одним из острых для Азербайджана. Как говорится вирус вирусом, а вот конфликт нужно решать. Причем в данных условиях решение конфликта стоит более остро, так как еще неизвестно, какие реальные процессы развиваются с коронавирусом на оккупированных территориях.

О возможном конфликте, а также возможной войне в такой обстановке, рассказал в интервью #, российский политолог Олег Кузнецов.

— На днях на линии соприкосновений войск имела место очередная провокация со стороны армян. Может ли обостриться ситуация на линии соприкосновения войск в условиях пандемии?

— То, что вы называете на языке пропаганды «провокацией», на языке военной науки называется «разведкой переднего края обороны противника» и является рутинной составной частью жизни на фронте окопной войны армии воюющей страны.

Для этой войны поиски разведывательно-диверсионных групп в сторону передовых позиций противника являются обычным делом для военных каждой армии и совершаются ими на регулярной основе, равно как и обстрелы окопов первой линии обороны в целях выяснения местонахождения огневых точек противника. Все это является частью боевой работы войск на фронте, которую они обязаны делать каждый день, чтобы элементарно выжить на передовой. Поэтому надо понимать, что это было, есть будет, пока будет продолжаться война за Карабах.

Привязка к этому факту темы коронавируса мне вообще кажется надуманной и крайне далёкой от реальности, которая может существовать только в виртуальном пространстве. Только чума и холера в минувшие века останавливали войны, но никак не грипп. Скажу больше, в годы Второй Мировой войны и среди участников локальных вооружённых конфликтов по военно- медицинской статистике заболеваемости гриппом практически не встречается, так как в боевой обстановке организм человека находится в состоянии постоянного стресса, который мобилизует его аутоимунную систему, препятствуя заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому постановка вопроса в вашей формулировке в моем понимании лишена всякого смысла.

И вообще, взаимно увязывать между собой темы войны и пандемии можно только в целях информационного противостояния противнику. Это Карабахской войны не остановит, и победу в ней Азербайджана не приблизит. Поэтому, в моем понимании к этому вопросу надо относиться по принципу: война — отдельно, пандемия — отдельно, тем более что в реальности последней лично я очень сильно сомневаюсь.

— Не кажется ли вам, что сейчас у Азербайджана появились благоприятные возможности для ведения войны?

— С военной точки зрения ситуация на линии фронта для азербайджанской армии никак не изменилась, и пандемия коронавируса на неё никак повлиять не может. Коронавирус не изменит линию фронта, не приведёт к изменению боевых позиций или концентрации сил и средств в местах их сосредоточения. Я вообще не слышал о том, что в частях азербайджанской или армянской армии есть случаи заражения коронавирусом. А раз их нет, то нет смысла говорить о влиянии пандемии на ситуацию на фронте.

Конечно, есть великий соблазн демонизировать противника в целях пропагандистской войны, но в любом деле надо знать меру и не перегибать палку в сторону полнейшей фантасмагории и утопии. Поэтому если есть желание выставить армянскую сторону исчадием ада, то для этого нужно искать более умные шаги, не эксплуатируя весьма сомнительную тему пандемии.