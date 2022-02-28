Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже вырос с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 108,5 руб. Евро вырос с 93 руб. до 120 руб. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро, уперся в верхние границы торгов.

На внебиржевом рынке forex курс доллара ранее достигал 106,5 руб., евро — 118,9 руб.

Нынешний обвал рубля происходит на фоне санкций против Банка России, которые уже ввел Европейский союз, а о планах ввести объявили США и другие страны «Большой семерки». Они приняли решение запретить любые операции с резервами и активами ЦБ. Впервые о таких планах в совместном заявлении поздно вечером 26 февраля объявили лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании.

В ночь на 28 февраля Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с ЦБ, необходимые для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. (РБК)