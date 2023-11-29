Курс биткоина (BTC) превысил отметку в 38 тыс. долларов. Это новый годовой максимум.

Как передает #, в последний раз цена биткоина превышала эту отметку в мае 2022 года. За год курс криптовалюты вырос почти на 133%.

По данным платформы Coinmarketcap, стоимость биткоина составляла примерно 38 390 долларов.

В списке лидеров токен Solana (SOL) (за сутки рост составил 8,3%). Затем идет Dogecoin (DOGE) — 4,5%, Cardano (ADA) — 3,5%, Tron (TRX) — 2,6%.

Согласно прогнозам аналитиков, по итогам года, биткоин вырастет до 42-45 тыс. долларов. Одним из факторов роста может быть регистрация нового Ethereum ETF траста BlackRock.