“Карабах» довел число голов, забитых в азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2023-2024, до 50.

Как сообщает # со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, команда, главным тренером которой является Гурбан Гурбанов, достигла этого рекорда в XXXIII туре.

После победы над «Нефтчи» со счетом 5:0 число голов «Карабаха», забитых в текущем сезоне, возросло до 50.

Этот показатель является также рекордом за последние 25 лет в чемпионатах Азербайджана. А абсолютный рекорд в истории азербайджанского футбола принадлежит сумгайытскому “Хазару”, который 1992 году забил 70 голов.