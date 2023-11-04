Руководство Армении подтвердило свой интерес в углублении отношений с Евросоюзом.

Об этом на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, в экономическом плане, в том числе энергетической взаимосвязанности, и в целом в плане ценностей, Армения действительно заинтересована в углублении отношений с ЕС и его странами-членами.

«И надо отметить, что осознание этого видим как с армянской стороны, так и со стороны многочисленных европейских стран, ЕС», — сказал он.