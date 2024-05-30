Армия обороны Израиля взяла под контроль Филадельфийский коридор – 14-километровую буферную зону на границе между сектором Газа и Египтом. Об этом вечером в среду, 29 мая, сообщают израильские СМИ со ссылкой на сообщение военных. По их данным, военнослужащие находятся на протяжении всего коридора за исключением небольшого участка в прибрежной зоне.

В районе буферной зоны израильские солдаты нашли 20 туннелей между Газой и Египтом и более 80 туннельных шахт, которые использовали бойцы группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Военные утверждают, что по туннелям из Египта в Газу поставлялось оружие для джихадистов.

Израиль контролировал Филадельфийский коридор после соглашений в Осло с 1995 года и до полного ухода израильских военнослужащих из сектора Газа в 2005 году. Тогда израильская армия передала контроль над границей Египту на египетской стороне и Палестинской автономии – на палестинской.

Палестинская автономия контролировала границу до прихода к власти ХАМАС в 2007 году.

О том, что Израиль намеревается взять под контроль Филадельфийский коридор в рамках военной операции в Газе, стало известно в начале года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что Израиль не сможет завершить войну с ХАМАС, если не будет контролировать границу сектора с Египтом. Издание The Wall Street Journal писало, что решение во многом зависит от переговоров израильской стороны с Каиром.

Филадельфийский коридор проходит через город Рафах, на юге Газы. Сообщения о том, что солдаты Армии обороны Израиля вошли в центр города, поступили во вторник, 28 мая. Жители Рафаха рассказали, что ночью военные «наносили авиаудары и обстреливали город из танков».

При ударе израильской армии по Рафаху в ночь на 27 мая, по данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, погибли по меньшей мере 45 человек, сотни людей пострадали. (svoboda.org)