Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции

Ордера на арест 26 деятелей оппозиции Мьянмы, ранее провозгласивших себя министрами так называемого правительства национального единства, были выданы военными властями республики, сообщило в пятницу информационное агентство Кyodo со ссылкой на государственное телевидение этой страны в Юго-Восточной Азии.
Правительство национального единства призвано объединить силы, выступающие против военного переворота, совершенного в Мьянме 1 февраля. Командование вооруженных сил объявило его незаконной организацией. Всем 26 членам этого самопровозглашенного правительства заочно предъявлены обвинения в государственной измене, за которую, по законам Мьянмы, им может грозить наказание вплоть до смертной казни.