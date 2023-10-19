Суд по вопросам подотчетности приостановил до 24 октября действие бессрочных ордеров на арест бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа по делу о приобретении незаконным путем дорогих автомобилей через государственное хранилище подарков «Тошахан». Об этом сообщил телеканал Aaj News.

По его данным, политику предоставлена возможность добровольно прийти на заседание по его делу. При этом отмечено, что действие ордеров будет возобновлено в случае неявки Шарифа в суд в обозначенные сроки. (ТАСС)