Военнослужащие ВВС Азербайджана почтили память шехидов Апрельских боев

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, 2 апреля по случаю пятой годовщины Апрельских боев военнослужащие ВВС Азербайджана посетили могилы шехидов, возложили венки и цветы. Была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и доблестных сынов, павших за территориальную целостность страны.

На церемонии было рассказано о достойном ответе Азербайджанской Армии в ходе Апрельских боев 2016 года на провокации, совершенные армянскими оккупантами, мужестве, проявленном в боях отважным азербайджанским солдатом, освобождении ряда важных высот и населенных пунктов, достижении исторической победы.

Было отмечено, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной. В результате 44-дневной Отечественной войны в ходе успешных боевых операций, проведенных доблестной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, противнику были нанесены сокрушительные удары, обусловившие великую победу нашей Армии.

| 2021-04-02T17:35:23+04:00 2 апреля 2021, 18:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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