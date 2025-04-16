В связи с дождливой и ветреной погодой в городе Баку на ряде улиц и проспектов возникают проблемы в работе светофоров, как из-за сбоя в подаче электричества, так и по техническим причинам.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Как сообщил начальник сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом Омар Хыдыров, сотрудники центра в усиленном режиме работают над скорейшим решением проблемы. Водителей просят до устранений проблем двигаться, исходя из требований дорожных знаков и правил перехода нерегулируемых перекрестков.

«Будет обеспечено оперативное информирование о ситуации на дорогах», — отмечается в сообщении.