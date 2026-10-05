«Пришло время испанскому народу решить, какого будущего он хочет для себя и своей страны», — заявил Санчес.

За несколько дней до этого правительство Санчеса не смогло заручиться поддержкой парламента для принятия двух королевских декретов-законов в сфере жилья, призванных снизить растущее общественное недовольство жилищным кризисом в Испании.

Декреты, в частности, предусматривали запрет на выселение до 2030 года. Правительство объясняло свое решение желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, скупающих жилье — члены правительства называют их «фондами-стервятниками».

Однако у правительства Санчеса нет большинства в парламенте, и в пятницу тот не утвердил чрезвычайные декреты. Оппозиционеры из правых партий заявили, что это покушение на права собственников жилья, прежде всего простых граждан, сдающих свои квартиры.

По оценкам Банка Испании, в стране не хватает около 700 тысяч квартир и домов. В прошлом году цены на жилье выросли на 12,2%. В Барселоне и Мадриде съем жилья обходится в среднем примерно в 23-24 евро за квадратный метр. (bbc.com)