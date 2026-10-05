Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна проведет досрочные выборы. К этому привели массовые протесты из-за жилищного кризиса в стране, вспыхнувшие после выселения 87-летней женщины из арендованной квартиры, которую она больше не могла оплачивать из-за увеличившейся арендной платы.
Досрочные выборы пройдут 29 ноября, объявил премьер. Ранее они были назначены на лето 2027 года.
Санчес выступил с телеобращением из дворца Монклоа — своей официальной резиденции в Мадриде.
Он заявил, что за последние годы «Испания стала для всего света примером мира, феминизма и процветания», и его правительство обеспечило рост экономики, — несмотря на попытки «бойкотировать» его достижения. Он признал, что правительство «совершало ошибки и не смогло сделать всего того, что намеревалось сделать», и необходимо «расширить общественную поддержку, чтобы провести необходимые реформы, благодаря которым граждане смогут сократить существующий уровень неравенства».
«Пришло время испанскому народу решить, какого будущего он хочет для себя и своей страны», — заявил Санчес.
За несколько дней до этого правительство Санчеса не смогло заручиться поддержкой парламента для принятия двух королевских декретов-законов в сфере жилья, призванных снизить растущее общественное недовольство жилищным кризисом в Испании.
Декреты, в частности, предусматривали запрет на выселение до 2030 года. Правительство объясняло свое решение желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, скупающих жилье — члены правительства называют их «фондами-стервятниками».
Однако у правительства Санчеса нет большинства в парламенте, и в пятницу тот не утвердил чрезвычайные декреты. Оппозиционеры из правых партий заявили, что это покушение на права собственников жилья, прежде всего простых граждан, сдающих свои квартиры.
По оценкам Банка Испании, в стране не хватает около 700 тысяч квартир и домов. В прошлом году цены на жилье выросли на 12,2%. В Барселоне и Мадриде съем жилья обходится в среднем примерно в 23-24 евро за квадратный метр. (bbc.com)