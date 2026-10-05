Жители Амстердама обратились в суд против городских властей, выдавших лицензию закусочной Fabel Friet, которая стала популярной в TikTok. Соседи жалуются на толпы туристов, мусор и крыс.

Против лицензии выступили 19 человек. Заведение на улице Рунстрат продаёт картошку фри с пармезаном и трюфельным майонезом. В загруженные дни очередь растягивается через мост над каналом Кейзерсграхт, а посетители ждут заказы и едят возле чужих домов, пишет theguardian.com.

Истцы считают, что небольшое помещение не рассчитано на такой поток покупателей. Они хотят, чтобы закусочная переехала туда, где посетителей можно разместить внутри. По словам соседей, остатки еды загрязняют улицу и привлекают чаек и крыс.

Представительница городского совета признала в суде, что мэр может отказать в лицензии, если бизнес ухудшает условия жизни в районе. При этом Fabel Friet выполняет требования по организации очереди и уборке мусора. Дальнейшие действия властей будут зависеть от судебного решения.

Владельцы заведения Абел Клатсер и Флорис Фейлзер заявили, что наняли службу уборки, которая работает ежедневно по четыре раза в день. После открытия четырёх новых точек число посетителей первоначальной закусочной в августе снизилось на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Предприниматели считают претензии несправедливыми и утверждают, что стараются учитывать интересы соседей. Адвокат жителей, в свою очередь, подчеркнула, что спор касается использования общественного пространства: узкие улицы не приспособлены к такому количеству людей.

Суд объявит решение 12 ноября.