Сотрудники полиции продолжают проводить контрольные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств и минимизацию количества аварий.

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), в ходе очередного рейда на территории столицы были выявлены водители мотоциклов, нарушающие правила дорожного движения, превышающие скоростной режим и совершающие опасные маневры. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы.

Водителям разъяснили требования законодательства и обратили внимание на то, что нарушения правил создают серьезную угрозу не только для их собственной жизни и здоровья, но и для других участников дорожного движения.

В отношении водителей двухколесных транспортных средств, которые игнорируют правила дорожного движения и безопасности, создавая аварийные ситуации как для себя, так и для других транспортных средств, были приняты меры ответственности.

Профилактические мероприятия против водителей мопедов и мотоциклов, нарушающих общественный порядок и допускающих негативное поведение, будут продолжены с целью обеспечения удовлетворенности граждан.

Полиция в очередной раз призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.