Парламент утвердил проект о штрафах для нарушителей требований по утилизации транспортных средств.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, за нарушение или невыполнение требований закона «Об отходах» при утилизации транспортных средств должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов, а юридические лица – на 600 манатов.

Кроме того, другой статьей предусматривается наложение штрафа на должностных лиц в размере 300 манатов, а на юридических лиц — 600 манатов за непредоставление утилизатором информации оператору по утилизации транспортных средств в установленном законом порядке.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.