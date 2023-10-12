Высокопоставленные чиновники США стали активнее призывать западных союзников использовать замороженные валютные резервы России для помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена занимает все более решительную позицию в этом вопросе, пусть даже деньги будут направлены не на военную помощь, а на восстановление страны, рассказали The Washington Post три человека, знакомых с ситуацией.
По словам одного из них, эта тема, «безусловно, снова стала обсуждаться»:
США стали гораздо более открыты к тому, чтобы не просто конфисковать, но также использовать российские резервы.
Министр финансов Джанет Йеллен в среду на встрече с западными коллегами одобрила обсуждаемое в ЕС предложение ввести налог на прибыль с активов Банка России и перевести эти средства Украине. Сделать это можно было бы достаточно быстро. В Киеве уже обсуждают идею использовать эти деньги и некоторые конфискованные российские активы в качестве залога для привлечения бóльших сумм от частных инвесторов на рынке капитала, рассказали WaPo еще два человека, знакомых с этой дискуссией.
Также в среду Бельгия объявила о создании фонда помощи Украине на сумму 1,7 миллиарда евро; он будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов.
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который уже не одно десятилетие консультирует Байдена, обсуждал вопрос передачи резервов с украинскими чиновниками, включая премьер-министра и министра финансов, рассказал один из источников WaPo. «Это тот редкий случай, когда правильно сделать то, что политически целесообразно, – заявил Саммерс. – Использовать российские резервы, а не деньги американских налогоплательщиков правильно и по экономическим, и по моральным соображениям».
У Белого дома возникли проблемы с выделением новых средств Украине после того, как республиканцы в Палате представителей отказались включить $6 млрд в пакет временных бюджетных мер. Вместе с тем американские чиновники настаивают, что российские резервы не должны стать заменой военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, пишет WaPo. Даже в самом оптимистичном случае на передачу резервов Киеву могут уйти месяцы, если не более года, а деньги на продолжение войны, поддержку экономики и реконструкцию разбомбленных Россией объектов инфраструктуры нужны сейчас. Кроме того, на счетах в США лежат лишь около $5 млрд, тогда как в ЕС – более $200 млрд, поэтому американцы убеждают европейцев действовать. Пока некоторые политики и Европейский центральный банк опасаются, что конфискация резервов или их прямая передача Украине подорвет доверие у других стран к европейским институтам и рынку капитала.
В самих США сенаторы от обеих партий внесли законопроект, который должен помощь администрации использовать российские резервы. «Было бы безумием – буквально, безумием говорить, что мы не можем сделать этого до прекращения военных действий, – сказал WaPo профессор права Гарвардского университета Лоренс Трайб, который близок к Байдену и в прошлом году написал работу, обосновывающую передачу российских резервов Украине с юридической точки зрения. – Я сделал все, что в моих силах, чтобы убедить [политиков], потому что нет хороших аргументов против этого шага, а потребность в нем сейчас велика, как никогда». (moscowtimes.ru)