США стали гораздо более открыты к тому, чтобы не просто конфисковать, но также использовать российские резервы.

Высокопоставленные чиновники США стали активнее призывать западных союзников использовать замороженные валютные резервы России для помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена занимает все более решительную позицию в этом вопросе, пусть даже деньги будут направлены не на военную помощь, а на восстановление страны, рассказали The Washington Post три человека, знакомых с ситуацией.

Министр финансов Джанет Йеллен в среду на встрече с западными коллегами одобрила обсуждаемое в ЕС предложение ввести налог на прибыль с активов Банка России и перевести эти средства Украине. Сделать это можно было бы достаточно быстро. В Киеве уже обсуждают идею использовать эти деньги и некоторые конфискованные российские активы в качестве залога для привлечения бóльших сумм от частных инвесторов на рынке капитала, рассказали WaPo еще два человека, знакомых с этой дискуссией.

Также в среду Бельгия объявила о создании фонда помощи Украине на сумму 1,7 миллиарда евро; он будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который уже не одно десятилетие консультирует Байдена, обсуждал вопрос передачи резервов с украинскими чиновниками, включая премьер-министра и министра финансов, рассказал один из источников WaPo. «Это тот редкий случай, когда правильно сделать то, что политически целесообразно, – заявил Саммерс. – Использовать российские резервы, а не деньги американских налогоплательщиков правильно и по экономическим, и по моральным соображениям».

У Белого дома возникли проблемы с выделением новых средств Украине после того, как республиканцы в Палате представителей отказались включить $6 млрд в пакет временных бюджетных мер. Вместе с тем американские чиновники настаивают, что российские резервы не должны стать заменой военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, пишет WaPo. Даже в самом оптимистичном случае на передачу резервов Киеву могут уйти месяцы, если не более года, а деньги на продолжение войны, поддержку экономики и реконструкцию разбомбленных Россией объектов инфраструктуры нужны сейчас. Кроме того, на счетах в США лежат лишь около $5 млрд, тогда как в ЕС – более $200 млрд, поэтому американцы убеждают европейцев действовать. Пока некоторые политики и Европейский центральный банк опасаются, что конфискация резервов или их прямая передача Украине подорвет доверие у других стран к европейским институтам и рынку капитала.

В самих США сенаторы от обеих партий внесли законопроект, который должен помощь администрации использовать российские резервы. «Было бы безумием – буквально, безумием говорить, что мы не можем сделать этого до прекращения военных действий, – сказал WaPo профессор права Гарвардского университета Лоренс Трайб, который близок к Байдену и в прошлом году написал работу, обосновывающую передачу российских резервов Украине с юридической точки зрения. – Я сделал все, что в моих силах, чтобы убедить [политиков], потому что нет хороших аргументов против этого шага, а потребность в нем сейчас велика, как никогда». (moscowtimes.ru)